Желтунова (Неизвестно) Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти01.03.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Место жительства
1850 или 1903
Вычислено. В МК указан муж в 1850году. В МК за 1903 год указана запись смерти
Бракосочетание
С 1857 по 1858
Найдена запись в ГАКК Ф.353 о.1 д.138 О вступлении в законный брак лиц неказачьего сословия со вдовами и девицами казаков. Запись от 27.ноября 1858года о браках казаков ст. Усть-Лабинской из станиц Че... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Желтунов Евсей Петрович
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Екатерина Евсеевна
Отец ребёнка: Желтунов Евсей Петрович
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Смерть
01.03.1903
Источник: выписки из Метрических книг Смерть у казака Евсея П. Желтунова жена 68лет, от старческого маразма.