Желтунова (Неизвестно) Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтунова (Неизвестно) Марфа Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

01.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Место жительства
1850 или 1903
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. В МК указан муж в 1850году. В МК за 1903 год указана запись смерти
Бракосочетание
С 1857 по 1858

Муж: Желтунов Евсей Петрович

Найдена запись в ГАКК Ф.353 о.1 д.138 О вступлении в законный брак лиц неказачьего сословия со вдовами и девицами казаков. Запись от 27.ноября 1858года о браках казаков ст. Усть-Лабинской из станиц Че... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Желтунов Евсей Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Екатерина Евсеевна

Отец ребёнка: Желтунов Евсей Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Смерть
01.03.1903
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Источник: выписки из Метрических книг Смерть у казака Евсея П. Желтунова жена 68лет, от старческого маразма.
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