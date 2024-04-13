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Решетин Венедикт Петрович

Место рождения

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

09.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1889

Отец: Решетин Петр Петрович

Мать: Решетина (Малинькова) Екатерина Алексеевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/7a6e3c97-2662-40ac-b00c-31405ba1e186/118
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетина Вера Викентьевна

Рождение ребёнка
05.04.1916

Дочь: (Решетина) Лидия Венедиктовна

Мать ребёнка: Решетина Вера Викентьевна

https://ya.ru/archive/catalog/cde9513f-c09a-4501-b1d6-8a10c6997dfc/49 ц. Крестовоздвиженская в Алексеевсокм монастыре Сретенский сорок
Смерть
Неизвестно

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