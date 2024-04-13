Решетин Венедикт Петрович
Место рождения
Дата рождения09.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1889
https://ya.ru/archive/catalog/7a6e3c97-2662-40ac-b00c-31405ba1e186/118
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1916
Дочь: (Решетина) Лидия Венедиктовна
Мать ребёнка: Решетина Вера Викентьевна
https://ya.ru/archive/catalog/cde9513f-c09a-4501-b1d6-8a10c6997dfc/49 ц. Крестовоздвиженская в Алексеевсокм монастыре Сретенский сорок
Смерть
Неизвестно