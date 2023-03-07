Решетин Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1876
https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0780-000046/00000226.jpg
Рождение ребёнка
24.10.1880
Дочь: Passela Клавдия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Решетина Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно