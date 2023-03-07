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Решетин Петр Петрович

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Место рождения

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.05.1876

Жена: Решетина Екатерина Алексеевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
24.10.1880

Дочь: Passela Клавдия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Решетин Петр Петрович

Мать ребёнка: Решетина Екатерина Алексеевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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