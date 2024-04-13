Решетина (Малинькова) Екатерина Алексеевна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Решетина (Малинькова) Екатерина Алексеевна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась 1858, Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область

умерла Неизвестно

Мать
Малинькова (Алексеева Гусева) Евдокия Осиповна1823 г.р.
Супруги
Решетин Петр Петрович03.06.1858 г.р.
Дети
Блохина (Решетина) Александра Петровна1877 г.р.
Passela (Решетина) Клавдия Петровна24.10.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Малинькова (Алексеева Гусева) Евдокия Осиповна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область

Бракосочетание
28.05.1876

Муж: Решетин Петр Петрович

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

по невесте свидетели Карпихин Матвей Матвеевич и Михаил Дмитриевич Владимиров мещанин Петровской слободы https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0780-000046/00000226.jpg

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Блохина (Решетина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Решетин Петр Петрович

Рождение ребёнка
24.10.1880

Дочь: Passela (Решетина) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Решетин Петр Петрович

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
09.03.1889

Сын: Решетин Венедикт Петрович

Отец ребёнка: Решетин Петр Петрович

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

https://ya.ru/archive/catalog/7a6e3c97-2662-40ac-b00c-31405ba1e186/118

Рождение ребёнка
1893

Сын: Решетин Петр Петрович

Отец ребёнка: Решетин Петр Петрович

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Смерть
Неизвестно

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