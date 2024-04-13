Решетина (Малинькова) Екатерина Алексеевна
женский, родилась 1858, Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
умерла Неизвестно
МатьМалинькова (Алексеева Гусева) Евдокия Осиповна1823 г.р.
Супруги
Решетин Петр Петрович03.06.1858 г.р.
Дети
Passela (Решетина) Клавдия Петровна24.10.1880 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
1858
Отец: скрыто настройками приватности
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
28.05.1876
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Блохина (Решетина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Решетин Петр Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1880
Дочь: Passela (Решетина) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Решетин Петр Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1889
Сын: Решетин Венедикт Петрович
Отец ребёнка: Решетин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Решетин Петр Петрович
Смерть
Неизвестно