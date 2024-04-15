Романченко Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Романченко Тимофей Петрович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
06.01.1863 ст.
Иван Петрович Поляков
Рождение ребёнка
22.10.1863 ст.
Сын: Романченко Яков Михайлович
Мать ребёнка: Романченко Юлиания Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Z-Y?i=659&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.12.1864 ст.
Дочь: Юлиания Михайловна
Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBM-G?i=793&cc=3511744
Рождение ребёнка
02.06.1867 ст.
Сын: Романченко Иван Михайлович
Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MC-N?i=543&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.03.1870 ст.
Сын: Романченко Яков Михайлович
Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JW-K?i=240&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.12.1872 ст.
Сын: Романченко Наум Михайлович
Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FP-9?i=509&cc=3511744
Восприемник
05.01.1873 ст.
Татьяна Федоровна Чернышева
Восприемник
10.11.1873 ст.
Федор Максимович Будаков
Восприемник
06.02.1874 ст.
Федор Емельянович Чернышов
Рождение ребёнка
25.07.1876 ст.
Сын: Романченко Захар Михайлович
Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна
Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.
Дочь: Романченко Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна
Рождение ребёнка
22.09.1879 ст.
Дочь: Романко Ефросиния Михайловна
Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна
Рождение ребёнка
21.01.1881 ст.
Сын: Романченко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно