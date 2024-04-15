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Романченко Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Романченко Тимофей Петрович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
06.01.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Петрович Поляков
Рождение ребёнка
22.10.1863 ст.

Сын: Романченко Яков Михайлович

Мать ребёнка: Романченко Юлиания Тимофеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Z-Y?i=659&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.12.1864 ст.

Дочь: Юлиания Михайловна

Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBM-G?i=793&cc=3511744
Рождение ребёнка
02.06.1867 ст.

Сын: Романченко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MC-N?i=543&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.03.1870 ст.

Сын: Романченко Яков Михайлович

Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JW-K?i=240&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.12.1872 ст.

Сын: Романченко Наум Михайлович

Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FP-9?i=509&cc=3511744
Восприемник
05.01.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Татьяна Федоровна Чернышева
Восприемник
10.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Максимович Будаков
Восприемник
06.02.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Емельянович Чернышов
Рождение ребёнка
25.07.1876 ст.

Сын: Романченко Захар Михайлович

Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.

Дочь: Романченко Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.09.1879 ст.

Дочь: Романко Ефросиния Михайловна

Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.01.1881 ст.

Сын: Романченко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Романченко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романченко Юлиания Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романченко Юлиания Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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