Романченко Юлиания Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти20.06.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1876 ст.
Сын: Романченко Захар Михайлович
Отец ребёнка: Романченко Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.
Дочь: Романченко Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Романченко Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.09.1879 ст.
Дочь: Романко Ефросиния Михайловна
Отец ребёнка: Романченко Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.01.1881 ст.
Сын: Романченко Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Романченко Михаил Тимофеевич
Восприемник
10.07.? ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Антон Никитич Будаков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1901 ст.
Причина смерти: водянка
Похороны
21.06.1901 ст.
На кладбище д. Кровной