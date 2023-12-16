Романченко Юлиания Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко Юлиания Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

20.06.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1876 ст.

Сын: Романченко Захар Михайлович

Отец ребёнка: Романченко Михаил Тимофеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.

Дочь: Романченко Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Романченко Михаил Тимофеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.09.1879 ст.

Дочь: Романко Ефросиния Михайловна

Отец ребёнка: Романченко Михаил Тимофеевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.01.1881 ст.

Сын: Романченко Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Романченко Михаил Тимофеевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
10.07.? ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Антон Никитич Будаков
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романченко Михаил Тимофеевич

Смерть
20.06.1901 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: водянка
Похороны
21.06.1901 ст.
На кладбище д. Кровной
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