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Белов Арсений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

13.09.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Белов Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Серафима Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дьячок Отводинской Николаевской церкви Вологодского уезда.
Смерть
13.09.1866 ст.
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