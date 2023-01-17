Белов Арсений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти13.09.1866 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: не указана
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дьячок Отводинской Николаевской церкви Вологодского уезда.
Смерть
13.09.1866 ст.