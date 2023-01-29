Белов Николай Арсеньевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Белов Арсений Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ленина (Белова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Белова (Амосова) Лариса Александровна
Дочь инспектора народных училищ Белова Николая Арсениевича и жены его Лариссы.
Работа или профессия
1888
Инспектор народных училищ.
Смерть
Неизвестно