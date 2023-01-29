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Белов Николай Арсеньевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Белов Арсений Васильевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Амосова) Лариса Александровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ленина (Белова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Белова (Амосова) Лариса Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь инспектора народных училищ Белова Николая Арсениевича и жены его Лариссы.
Работа или профессия
1888
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Инспектор народных училищ.
Смерть
Неизвестно

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