Марков Павел Константинович
Место рождения
Дата рождения21.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.2001
Крещение
16.06.2002
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Крестили в Никольской церкви Таинство крещения совершил Роман Хохлов Крестные: Владимир Маврин, Тамара Дмитриева
Образование
С 2016 по 02.03.2018
Закончил Мбоу сош N 57 г.Екатеринбург и получил основное общее образование
Образование
С ?.03.2018 по 15.06.2020
Закончил Мбоу сош N 57 г.Екатеринбург и получил среднее общее образование
Образование
С 22.08.2020 по 31.08.2021
Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Обучался в Российский государственном университете туризма и сервиса Отчислился по собственному желанию
Смена фамилии
16.12.2021
Работа или профессия
16.03.2022
Продавец Магазин "Магнит", АО " Тендер" , Филиал в г. Ярославль Ярославской области
Работа или профессия
05.09.2022
Товаровед магазина Магазин "Магнит", АО " Тендер" , Филиал в г. Ярославль Ярославской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности