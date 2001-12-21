Марков Павел Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Павел Константинович

Марков Павел Константинович

avatar

Место рождения

Королёв, Королев, Московская область

Дата рождения

21.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1975 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.2001

Отец: Дмитроченко Константин Юрьевич

Мать: Дмитроченко Ольга Сергеевна

Королёв, Королев, Московская область
Крещение
16.06.2002
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Крестили в Никольской церкви Таинство крещения совершил Роман Хохлов Крестные: Владимир Маврин, Тамара Дмитриева
Образование
С 2016 по 02.03.2018
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Закончил Мбоу сош N 57 г.Екатеринбург и получил основное общее образование
Образование
С ?.03.2018 по 15.06.2020
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Закончил Мбоу сош N 57 г.Екатеринбург и получил среднее общее образование
Образование
С 22.08.2020 по 31.08.2021
Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Обучался в Российский государственном университете туризма и сервиса Отчислился по собственному желанию
Смена фамилии
16.12.2021
Работа или профессия
16.03.2022
Буй, город Буй, Костромская область
Продавец Магазин "Магнит", АО " Тендер" , Филиал в г. Ярославль Ярославской области
Работа или профессия
05.09.2022
Буй, город Буй, Костромская область
Товаровед магазина Магазин "Магнит", АО " Тендер" , Филиал в г. Ярославль Ярославской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close