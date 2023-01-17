Дмитроченко Константин Юрьевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1974
Образование
С 1982 по 1990
Обучался в Пушкинской средней школе №6 г.Пушкино 8 классов
Образование
С 01.09.1990 по 21.06.1993
Окончил профессионально-техническое училище №54 в г. Пушкино М.О по профессии электрогазосварщик (3 разряд)
Крещение
22.07.1992
Крещëн в Сретенском храме Таинство крещения совершил иерей Владимир
Бракосочетание
04.08.2001
Рождение ребёнка
21.12.2001
Сын: Марков Павел Константинович
Мать ребёнка: Дмитроченко Ольга Сергеевна
Развод
Вычислено 28.03.2015