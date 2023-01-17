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Дмитроченко Константин Юрьевич

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Место рождения

Пушкино

Дата рождения

11.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1974

Отец: Дмитроченко Юрий Петрович

Мать: Дмитроченко Надежда Михайловна

Образование
С 1982 по 1990
Обучался в Пушкинской средней школе №6 г.Пушкино 8 классов
Образование
С 01.09.1990 по 21.06.1993
Окончил профессионально-техническое училище №54 в г. Пушкино М.О по профессии электрогазосварщик (3 разряд)
Крещение
22.07.1992
Крещëн в Сретенском храме Таинство крещения совершил иерей Владимир
Бракосочетание
04.08.2001

Жена: Дмитроченко Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
21.12.2001

Сын: Марков Павел Константинович

Мать ребёнка: Дмитроченко Ольга Сергеевна

Развод
Вычислено 28.03.2015

Жена: Дмитроченко Ольга Сергеевна

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