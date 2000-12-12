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Селиванов Анатолий Александрович

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Место рождения

Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

17.03.1926

Дата смерти

12.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1926

Отец: не указан

Мать: неизвестно

Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.06.1951

Дочь: Червова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Селиванова Евлалия Констатиновна

Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.01.1953

Сын: Селиванов Виктор (Виталий) Анатольевич

Мать ребёнка: Селиванова Евлалия Констатиновна

Рождение ребёнка
22.07.1954

Сын: Селеванов Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Селиванова Евлалия Констатиновна

Смерть
12.12.2000
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