Селиванов Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения17.03.1926
Дата смерти12.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1926
Отец: не указан
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1951
Дочь: Червова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Селиванова Евлалия Констатиновна
Рождение ребёнка
16.01.1953
Сын: Селиванов Виктор (Виталий) Анатольевич
Мать ребёнка: Селиванова Евлалия Констатиновна
Рождение ребёнка
22.07.1954
Сын: Селеванов Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Селиванова Евлалия Констатиновна
Смерть
12.12.2000