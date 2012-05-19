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Селиванов Виктор (Виталий) Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1953

Дата смерти

19.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953

Отец: Селиванов Анатолий Александрович

Мать: Селиванова Евлалия Констатиновна

Рождение ребёнка
31.10.1975

Дочь: Гончарова Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Селиванова Татьяна Ивановна

Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.06.1978

Сын: Селиванов Игорь Витальевич

Мать ребёнка: Селиванова Татьяна Ивановна

Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Татьяна Ивановна

Смерть
19.05.2012
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