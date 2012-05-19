Селиванов Виктор (Виталий) Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1953
Дата смерти19.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953
Рождение ребёнка
31.10.1975
Дочь: Гончарова Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Селиванова Татьяна Ивановна
Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.06.1978
Сын: Селиванов Игорь Витальевич
Мать ребёнка: Селиванова Татьяна Ивановна
Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2012