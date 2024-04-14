Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Галина
Отец ребёнка: Васильев Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Евгения
Отец ребёнка: Васильев Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Леонид
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Васильев Борис
Отец ребёнка: Васильев Леонид
Смерть
Неизвестно