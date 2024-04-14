Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Галина

Отец ребёнка: Васильев Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Евгения

Отец ребёнка: Васильев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Леонид

Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Васильев Борис

Отец ребёнка: Васильев Леонид

Смерть
Неизвестно

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