Васильев Леонид
Место рожденияИнзер
Дата рождения17.08.1923
Дата смерти05.02.1984
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Галина
Мать ребёнка: Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Евгения
Мать ребёнка: Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Васильев Борис
Мать ребёнка: Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна
Смерть
05.02.1984