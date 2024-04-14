Васильев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Леонид

Место рождения

Инзер

Дата рождения

17.08.1923

Дата смерти

05.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923

Отец: Васильев Василий Михайлович

Мать: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Галина

Мать ребёнка: Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Евгения

Мать ребёнка: Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Васильев Борис

Мать ребёнка: Бердникова (Бердникова) Таисия Алексеевна

Смерть
05.02.1984

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