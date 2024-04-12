Некрасов Егор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1677
Дата смерти06.03.1752
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Некрасов Яков
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Петр Егоров
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.1752