Некрасов Егор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Егор Яковлев

Некрасов Егор Яковлев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1677

Дата смерти

06.03.1752

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Некрасов Яков

Мать: Некрасова Агафья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Некрасов Моисей Егоров

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Петр Егоров

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.03.1752
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close