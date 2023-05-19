Некрасова (-) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Некрасов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Петр Егоров
Отец ребёнка: Некрасов Егор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно