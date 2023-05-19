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Некрасова (-) Анна Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Некрасов Моисей Егоров

Отец ребёнка: Некрасов Егор Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Петр Егоров

Отец ребёнка: Некрасов Егор Яковлев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Егор Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно