Некрасова Агафья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Яков
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1668
Отец ребёнка: Некрасов Яков
Рождение ребёнка
1677
Отец ребёнка: Некрасов Яков
Смерть
Неизвестно