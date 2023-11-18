Смоляр Пётр Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смоляр Евдоким Гордеевич
Мать: Смоляр Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.08.1878
Сын: Смоляр Лаврентий Петрович
Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна
Рождение ребёнка
05.08.1881
Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1884
Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна
Рождение ребёнка
21.04.1886
Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1890
Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смоляр Васса Петровна
Смерть
Неизвестно