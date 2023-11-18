Смоляр Пётр Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляр Пётр Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смоляр Евдоким Гордеевич

Мать: Смоляр Анна Петровна

Рождение ребёнка
04.08.1878

Сын: Смоляр Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна

Рождение ребёнка
05.08.1881

Сын: Смоляр Емельян Петрович

Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1884

Сын: Смоляр Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна

Рождение ребёнка
21.04.1886

Сын: Смоляр Георгий Петрович

Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна

Рождение ребёнка
23.01.1890

Сын: Смоляр Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Смоляр Васса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смоляр Васса Петровна

Смерть
Неизвестно
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