Смоляр (Згерская) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляр (Згерская) Анна Петровна

Место рождения

Буромка, Чернігівська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Згерский Пётр Михайлович

Мать: не указана

Буромка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Пётр Евдокимович

Отец ребёнка: Смоляр Евдоким Гордеевич

Бракосочетание
11.10.1842

Муж: Смоляр Евдоким Гордеевич

Буромка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.10.1843

Сын: Смоляр Димитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Смоляр Евдоким Гордеевич

Рождение ребёнка
Между 1858 и 1861

Сын: Смоляр Никита Евдокимович

Отец ребёнка: Смоляр Евдоким Гордеевич

Буромка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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