Смоляр (Згерская) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Згерский Пётр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смоляр Евдоким Гордеевич
Бракосочетание
11.10.1842
Рождение ребёнка
15.10.1843
Сын: Смоляр Димитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Смоляр Евдоким Гордеевич
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1861
Сын: Смоляр Никита Евдокимович
Отец ребёнка: Смоляр Евдоким Гордеевич
Смерть
Неизвестно