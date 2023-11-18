Смоляр Васса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
04.08.1878
Сын: Смоляр Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Смоляр Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
05.08.1881
Отец ребёнка: Смоляр Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
19.02.1884
Отец ребёнка: Смоляр Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
21.04.1886
Отец ребёнка: Смоляр Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
23.01.1890
Отец ребёнка: Смоляр Пётр Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно