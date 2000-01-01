Овсянников Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1944
Сын: Овсянников Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна
Рождение ребёнка
13.02.1947
Сын: Овсянников Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1949
Сын: Овсянников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно