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Овсянников Алексей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1944

Сын: Овсянников Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна

Рождение ребёнка
13.02.1947

Сын: Овсянников Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1949

Сын: Овсянников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна

Смерть
Неизвестно
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