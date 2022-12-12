Овсянникова (Бычкова) Агафья (Галина) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Бычкова) Агафья (Галина) Андреевна

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Место рождения

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

18.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1920

Отец: Бычков Андрей Анисимович

Мать: Бычкова Евдокия Николаевна

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.11.1944

Сын: Овсянников Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Овсянников Алексей Романович

Рождение ребёнка
13.02.1947

Сын: Овсянников Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Овсянников Алексей Романович

Рождение ребёнка
14.01.1949

Сын: Овсянников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Овсянников Алексей Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Алексей Романович

Смерть
Неизвестно
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