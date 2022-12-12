Овсянникова (Бычкова) Агафья (Галина) Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1920
Рождение ребёнка
26.11.1944
Сын: Овсянников Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Овсянников Алексей Романович
Рождение ребёнка
13.02.1947
Сын: Овсянников Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Овсянников Алексей Романович
Рождение ребёнка
14.01.1949
Сын: Овсянников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Овсянников Алексей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно