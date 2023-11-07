Барабанова Елена Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1864
Дата смерти28.01.1867
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1864
Крещение
13.05.1864
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крестьянин Павел Андреев Барабанов и Ивана Антонова Барабанова жена Пелагея Архипова
Смерть
28.01.1867
Умерла от сухотки Отпета и похоронена в селе Жерновищи 30.01.1867