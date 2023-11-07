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Барабанова Елена Тимофеевна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.05.1864

Дата смерти

28.01.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1864

Отец: Барабанов Тимофей Антонович

Мать: Барабанова Анастасия Федотовна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
13.05.1864
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крестьянин Павел Андреев Барабанов и Ивана Антонова Барабанова жена Пелагея Архипова
Смерть
28.01.1867
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Умерла от сухотки Отпета и похоронена в селе Жерновищи 30.01.1867

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