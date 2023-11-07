Барабанова Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Анастасия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1853

Дочь: Барабанова Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
17.08.1856

Сын: Барабанов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Барабанова Вера Тимофеева

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
09.07.1860

Дочь: Барабанова Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1861

Сын: Барабанов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1864

Дочь: Барабанова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.04.1867

Дочь: Барабанова Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Тимофей Антонович

Смерть
Неизвестно
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