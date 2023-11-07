Барабанова Анастасия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1853
Дочь: Барабанова Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
17.08.1856
Сын: Барабанов Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Барабанова Вера Тимофеева
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
09.07.1860
Дочь: Барабанова Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
05.10.1861
Сын: Барабанов Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
13.05.1864
Дочь: Барабанова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
28.04.1867
Дочь: Барабанова Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно