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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3342Жерновищи, с. каз.при рч. Проне.2526197276Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1325. Жерновищи, село бывшее государственное, при реке Проне, дворов 27, жителей 193, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Жериовищи село8902при реке Проне5311312523859302УхорскЦер. дер., школа грам., водян. мельница
Жерновищенская мальн. принадл. об-ву крест. дер. Ухорской, Муняковой и Ухорских влад.8910на реке Проне—751259302Ухорск
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329852Жерновищесело54°12'с.ш.40°14'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646434106с Жерновищесело