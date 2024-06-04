Трофим Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Матрена Трофимова
Мать ребёнка: (Ушмаева) Марина (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Александра Трофимова
Мать ребёнка: (Ушмаева) Марина (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Назар Трофимов
Мать ребёнка: (Ушмаева) Марина (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Сергей Трофимов
Мать ребёнка: (Ушмаева) Марина (Мария) Прохорова
Смерть
После 1857