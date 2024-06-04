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Трофим Тимофеев

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1856 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ушмаева) Марина (Мария) Прохорова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Матрена Трофимова

Мать ребёнка: (Ушмаева) Марина (Мария) Прохорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Александра Трофимова

Мать ребёнка: (Ушмаева) Марина (Мария) Прохорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Назар Трофимов

Мать ребёнка: (Ушмаева) Марина (Мария) Прохорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Сергей Трофимов

Мать ребёнка: (Ушмаева) Марина (Мария) Прохорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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