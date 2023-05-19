Лопнева (Волоскова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Волосков Петр Иванович
Бракосочетание
29.01.1809
Муж: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1812
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1819
Сын: Лопнев Яков Иванович
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1821
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1824
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1826
Дочь: Кошелева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1829
Сын: Лопнев Иван Иванович
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1830
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1834
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1835
Сын: Лопнев Петр Иванович
Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно