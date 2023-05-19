Лопнева (Волоскова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Волоскова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Волосков Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1809

Муж: Лопнев Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1812

Сын: Лопнев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лопнев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1819

Сын: Лопнев Яков Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1821

Сын: Лопнев Василий Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1824

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1826

Дочь: Кошелева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1829

Сын: Лопнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1830

Сын: Лопнев Терентий Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1834

Сын: Лопнев Василий Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1835

Сын: Лопнев Петр Иванович

Отец ребёнка: Лопнев Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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