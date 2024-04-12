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Некрасов Андрей Федорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1856

Отец: Некрасов Федор Емельянович

Мать: Некрасова Евдокия Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.09.1882

Жена: Некрасова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1886

Сын: Некрасов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1896

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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