Некрасов Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения10.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1856
Бракосочетание
17.09.1882
Рождение ребёнка
05.10.1886
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1896
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно