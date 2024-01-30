Юрченко Феодосий Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1914
Дочь: (Юрченко) Ефросинья Феодосиевна
Мать ребёнка: Юрченко Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
11.02.1920
Дочь: (Юрченко) Мария Феодосиевна
Мать ребёнка: Юрченко Евдокия Емельяновна
Смерть
Неизвестно