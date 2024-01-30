Юрченко Феодосий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Феодосий Андреевич

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

10.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1893

Отец: Юрченко Андрей Киприонович

Мать: Юрченко Агафья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
12.05.1914

Дочь: (Юрченко) Ефросинья Феодосиевна

Мать ребёнка: Юрченко Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
11.02.1920

Дочь: (Юрченко) Мария Феодосиевна

Мать ребёнка: Юрченко Евдокия Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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