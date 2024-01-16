Юрченко Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрченко Агафья Михайловна

Юрченко Агафья Михайловна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Юрченко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Юрченко) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Юрченко Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Юрченко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Юрченко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
28.03.1889

Сын: Юрченко Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
21.05.1890

Дочь: (Юрченко) Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Юрченко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Юрченко Феодосий Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
22.10.1894

Сын: Юрченко Яков Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
10.06.1897

Дочь: (Юрченко) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
24.09.1898

Сын: Юрченко Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
22.05.1900

Сын: Юрченко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
07.11.1901

Дочь: (Юрченко) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Рождение ребёнка
22.07.1903

Сын: Юрченко Пантелеймон Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.