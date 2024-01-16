Юрченко Агафья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Дочь: (Юрченко) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Сын: Юрченко Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Сын: Юрченко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Сын: Юрченко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Дочь: (Юрченко) Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Сын: Юрченко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Сын: Юрченко Феодосий Андреевич
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Дочь: (Юрченко) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Дочь: (Юрченко) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович
Сын: Юрченко Пантелеймон Андреевич
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Киприонович