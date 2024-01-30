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Юрченко Яков Андреевич

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

22.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894

Отец: Юрченко Андрей Киприонович

Мать: Юрченко Агафья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Ефросинья Парфеньтьевна

Рождение ребёнка
22.03.1919

Дочь: (Юрченко) Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Юрченко Ефросинья Парфеньтьевна

Рождение ребёнка
22.03.1919

Дочь: (Юрченко) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Юрченко Ефросинья Парфеньтьевна

Смерть
Неизвестно

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