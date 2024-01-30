Юрченко Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1919
Дочь: (Юрченко) Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Юрченко Ефросинья Парфеньтьевна
Рождение ребёнка
22.03.1919
Дочь: (Юрченко) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Юрченко Ефросинья Парфеньтьевна
Смерть
Неизвестно