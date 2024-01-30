Юрченко Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Евдокия Емельяновна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Феодосий Андреевич

Рождение ребёнка
12.05.1914

Дочь: (Юрченко) Ефросинья Феодосиевна

Отец ребёнка: Юрченко Феодосий Андреевич

Рождение ребёнка
11.02.1920

Дочь: (Юрченко) Мария Феодосиевна

Отец ребёнка: Юрченко Феодосий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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