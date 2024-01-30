Юрченко Евдокия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1914
Дочь: (Юрченко) Ефросинья Феодосиевна
Отец ребёнка: Юрченко Феодосий Андреевич
Рождение ребёнка
11.02.1920
Дочь: (Юрченко) Мария Феодосиевна
Отец ребёнка: Юрченко Феодосий Андреевич
Смерть
Неизвестно