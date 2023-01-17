Юдин Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Юдин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Юдин Иван Петрович
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно