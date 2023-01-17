Юдин Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Пётр Фёдорович

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Место рождения

Алферовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Юдин Фёдор

Мать: не указана

Алферовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Юдин Арсений Петрович

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юдин Венедикт Петрович

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Алферовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Юдин Иван Петрович

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Алферовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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