Юдин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Юдин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Пётр Иванович
Мать ребёнка: --- Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: --- Мария Александровна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Юдин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: --- Мария Александровна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Юдин Иван Иванович
Мать ребёнка: --- Мария Александровна
Рождение ребёнка
22.11.1872
Дочь: Юдина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: --- Мария Александровна
22.11.1872 родилась Екатерина д.Алферовской крестьянин собственник Иван Петров Юдин и Марья Александровна. ГААО Ф29 оп12 д29 л510об-511
Рождение ребёнка
06.11.1874 ст.
Сын: Юдин Михаил Иванович
Мать ребёнка: --- Мария Александровна
6.11.1874 родился Михаил у Ивана Петровича Юдина и Марьи Александровны. ГААО Ф29 оп12 д36 л565об-566
Смерть
Неизвестно