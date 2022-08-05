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Юдин Иван Петрович

Место рождения

Алферовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Юдин Пётр Фёдорович

Мать: Юдина (---) Евдокия Ивановна

Алферовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Пётр Иванович

Мать ребёнка: --- Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: --- Мария Александровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Юдин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: --- Мария Александровна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Юдин Иван Иванович

Мать ребёнка: --- Мария Александровна

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1872

Дочь: Юдина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: --- Мария Александровна

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
22.11.1872 родилась Екатерина д.Алферовской крестьянин собственник Иван Петров Юдин и Марья Александровна. ГААО Ф29 оп12 д29 л510об-511
Рождение ребёнка
06.11.1874 ст.

Сын: Юдин Михаил Иванович

Мать ребёнка: --- Мария Александровна

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
6.11.1874 родился Михаил у Ивана Петровича Юдина и Марьи Александровны. ГААО Ф29 оп12 д36 л565об-566
Смерть
Неизвестно

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