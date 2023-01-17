Юдина (---) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Юдин Пётр Фёдорович
Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Юдин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Юдин Иван Петрович
Отец ребёнка: Юдин Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно