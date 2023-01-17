Юдина (---) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина (---) Евдокия Ивановна

Юдина (---) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Юдин Арсений Петрович

Отец ребёнка: Юдин Пётр Фёдорович

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юдин Венедикт Петрович

Отец ребёнка: Юдин Пётр Фёдорович

Алферовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Юдин Иван Петрович

Отец ребёнка: Юдин Пётр Фёдорович

Алферовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close