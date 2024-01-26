Алексеева (Бородулина) Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Бородулина) Ксения Дмитриевна

Алексеева (Бородулина) Ксения Дмитриевна

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: Бородулин Дмитрий

Мать: Бородулина Вера Елисеева

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Евфимович

Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Муж: Алексеев Иван Евфимович

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.

Дочь: (Алексеева) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Евфимович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.