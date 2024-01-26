Алексеева (Бородулина) Ксения Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: Бородулин Дмитрий
Мать: Бородулина Вера Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.
Дочь: (Алексеева) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Евфимович
Смерть
Неизвестно