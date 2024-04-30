Алексеев Иван Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Иван Евфимович

Алексеев Иван Евфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Ефим Ларионович

Мать: Алексеева Василиса (Васса) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Бородулина) Ксения Дмитриевна

Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Жена: Алексеева (Бородулина) Ксения Дмитриевна

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.

Дочь: (Алексеева) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Алексеева (Бородулина) Ксения Дмитриевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.