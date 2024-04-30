Алексеев Иван Евфимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.
Дочь: (Алексеева) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева (Бородулина) Ксения Дмитриевна
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно