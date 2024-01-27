Козубова (Середина) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козубова (Середина) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Козубов Карп Леонтьевич

Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич

Россия Воронежская обл., Подгоренский р-н, с. Березово
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Подосиникова Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич

Россия
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бабенко Пелагея Леонтевна

Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич

Воронежская обл. с.Березово
Рождение ребёнка
16.08.1915

Сын: Козубов Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич

Россия Воронежская обл. с.Березово
Рождение ребёнка
1923

Сын: Козубов Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич

Россия Воронежская обл. с.Березово
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Раиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич

Россия
Рождение ребёнка
1935

Сын: Козубов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладнева Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич

Дальний Восток
Смерть
Неизвестно
Воронежская обл. с.Березово
Причина смерти: Болезнь
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