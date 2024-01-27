Козубова (Середина) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич
Россия Воронежская обл., Подгоренский р-н, с. Березово
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Подосиникова Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич
Россия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бабенко Пелагея Леонтевна
Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич
Воронежская обл. с.Березово
Рождение ребёнка
16.08.1915
Сын: Козубов Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич
Россия Воронежская обл. с.Березово
Рождение ребёнка
1923
Сын: Козубов Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич
Россия Воронежская обл. с.Березово
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Раиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич
Россия
Рождение ребёнка
1935
Сын: Козубов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладнева Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Козубов Леон Прокопиевич
Дальний Восток
Смерть
Неизвестно
Воронежская обл. с.Березово
Причина смерти: Болезнь