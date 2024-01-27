Подосиникова (Козубова) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодосиникова (Козубова) Мария Леонтьевна

Подосиникова (Козубова) Мария Леонтьевна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Козубов Леон Прокопиевич

Мать: Козубова Мария Матвеевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Николай Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Подосинников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосинников Podosinikoff Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл.
Похороны
Неизвестно
Россия. Ростовская обл, Целинский р-он, с. Михайловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close