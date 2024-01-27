Подосиникова (Козубова) Мария Леонтьевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Козубов Леон Прокопиевич
Мать: Козубова Мария Матвеевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Николай Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Подосинников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл.
Похороны
Неизвестно
Россия. Ростовская обл, Целинский р-он, с. Михайловка