(Шевелева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шевелева) Ксения Ивановна

Место рождения

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево

Дата рождения

12.01.1852

Дата смерти

16.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1852

Отец: Шевелев Иван Михайлович

Мать: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
12.07.1873

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Смерть
16.09.1904
Причина смерти: От рака желудка
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