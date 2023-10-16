(Шевелева) Ксения Ивановна
Место рожденияТверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Дата рождения12.01.1852
Дата смерти16.09.1904
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1852
Отец: Шевелев Иван Михайлович
Мать: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
12.07.1873
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Смерть
16.09.1904
Причина смерти: От рака желудка