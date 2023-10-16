Шевелев Иван Михайлович
Место рожденияТверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Дата рождения13.11.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1813
Отец: Михаил Емельянов
Мать: Параскева Степановна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
04.09.1831
Дочь: Елисавета Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.10.1833
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
27.05.1835
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
17.11.1837
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
06.03.1844
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
27.04.1846
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.11.1848
Сын: Шевелев Александр Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
12.01.1852
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Смерть
Неизвестно