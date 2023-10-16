Шевелев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелев Иван Михайлович

Шевелев Иван Михайлович

Место рождения

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево

Дата рождения

13.11.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1813

Отец: Михаил Емельянов

Мать: Параскева Степановна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
04.09.1831

Дочь: Елисавета Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.10.1833

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
27.05.1835

Сын: Шевелев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
17.11.1837

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
06.03.1844

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
27.04.1846

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.11.1848

Сын: Шевелев Александр Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
12.01.1852

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close