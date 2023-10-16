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Ульяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1831

Дочь: Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.10.1833

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
27.05.1835

Сын: Шевелев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
17.11.1837

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
06.03.1844

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
27.04.1846

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.11.1848

Сын: Шевелев Александр Иванович

Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
12.01.1852

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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