Ульяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1831
Дочь: Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.10.1833
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
27.05.1835
Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
17.11.1837
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
06.03.1844
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
27.04.1846
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.11.1848
Сын: Шевелев Александр Иванович
Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
12.01.1852
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Шевелев Иван Михайлович
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно