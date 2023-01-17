Бычков Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти03.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бычков Василий
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Бычкова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бычкова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Бычкова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бычков Иван Егорович
Мать ребёнка: Бычкова Аграфена Васильевна
Военная служба
С 14.07.1941 по 03.04.1942
Торжок, город Торжок, Тверская область
Призван Новоторжским РВК Воинское звание: сержант Последнее место службы: 2 Уд. А 176 сп 46 сд убит. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51463970/
Смерть
03.04.1942
Ленинграбская область, Тосненский район, д.Коровий Ручей
Перезахоронен в г.Любань Березовая аллея