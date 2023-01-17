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Бычков Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

03.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бычков Василий

Мать: Бычкова Марина Максимовна

Бракосочетание
Около 1921

Жена: Бычкова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бычков Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Бычкова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бычкова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Бычкова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бычков Иван Егорович

Мать ребёнка: Бычкова Аграфена Васильевна

Военная служба
С 14.07.1941 по 03.04.1942
Торжок, город Торжок, Тверская область
Призван Новоторжским РВК Воинское звание: сержант Последнее место службы: 2 Уд. А 176 сп 46 сд убит. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51463970/
Смерть
03.04.1942
Ленинграбская область, Тосненский район, д.Коровий Ручей
Перезахоронен в г.Любань Березовая аллея
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