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Бычкова Аграфена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1921

Муж: Бычков Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бычков Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Бычков Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бычкова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Бычков Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бычков Иван Егорович

Отец ребёнка: Бычков Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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