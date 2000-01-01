Бычкова Аграфена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Бычков Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бычкова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Бычков Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бычков Иван Егорович
Отец ребёнка: Бычков Егор Васильевич
Смерть
Неизвестно