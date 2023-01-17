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Козма Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Монастырский Служка Леонтий Иванов

Мать: Устина Естифеева

Двоюродный брат Ивана Якимова ИВ-1737 --- ИВ-1738 Козма Леонтьев 45=1693 ИВ-1739 (Двоюродный брат Ивана Якимова) Козма Леонтьев 46=1693 ИВ-1740 Козма Леонтьев 47=1693 ИВ-1741 Козма Леонтьев 48=1693 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Мария Козмина

Мать ребёнка: Агафья Андреева

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Мария 14=1724 ИВ-1739 Мария 15=1724 ИВ-1740 Мария 16=1724 ИВ-1741 Мария 17=1724 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744-1760 Марии нет
Рождение ребёнка
1725

Сын: Макар Козмин

Мать ребёнка: Агафья Андреева

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Макар 13=1725 ИВ-1739 Макар 14=1725 ИВ-1740 Макар 15=1725 ИВ-1741 Макар 16=1725 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Макар 19=1725 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Макар 21=1725 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1726

Сын: Иван Козмин

Мать ребёнка: Агафья Андреева

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Иван 12=1726 ИВ-1739 Иван 13=1726 ИВ-1740 Иван 14=1726 ИВ-1741 Иван 15=1726 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 20=1724 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Иван 20=1726 ИВ-1747 ... Показать все
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Параскева Козмина

Мать ребёнка: Агафья Андреева

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Агафья 4=1734 ИВ-1739 Агафья 5=1734 ИВ-1740 Агафья 6=1734 ИВ-1741 Агафья 7=1734 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафья 10=1734 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Агафья 13=1733 ... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Сын: Тихон Козмин

Мать ребёнка: Агафья Андреева

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Тихон 3=1735 ИВ-1739 Тихон 4=1735 ИВ-1740 Тихон 5=1735 ИВ-1741 Тихон 6=1735 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Тихон 9=1735 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Тихон 12=1734 ИВ-1747... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Андреева

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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