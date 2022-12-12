Устина Естифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Естифеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.03.1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1747 15.03.1747 Деревни Михайлова вдова монастырского служки Леонтия жена Иванова Иустинья Естифеева дочь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монастырский Служка Леонтий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.03.1747
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1747 15.03.1747 Деревни Михайлова вдова монастырского служки Леонтия жена Иванова Иустинья Естифеева дочь
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