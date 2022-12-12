Устина Естифеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.03.1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1747 15.03.1747 Деревни Михайлова вдова монастырского служки Леонтия жена Иванова Иустинья Естифеева дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1747
МК-1747 15.03.1747 Деревни Михайлова вдова монастырского служки Леонтия жена Иванова Иустинья Естифеева дочь