Тихон Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1693 г.р.

Мать

1694 г.р.

Жена

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кузьма Леонтьев

Мать: Агафья Андреева

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Тихон 3=1735 ИВ-1739 Тихон 4=1735 ИВ-1740 Тихон 5=1735 ИВ-1741 Тихон 6=1735 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Тихон 9=1735 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Тихон 12=1734 ИВ-1747... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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