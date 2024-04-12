- Анна Силановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.
Бракосочетание
14.02.1872 ст.
Муж: - Тит Яковлевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Толмакова Ефросинья Титовна
Отец ребёнка: - Тит Яковлевич
Рождение ребёнка
01.05.1886 ст.
Дочь: - Пелагея Титовна
Отец ребёнка: - Тит Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1890 ст.
Дочь: - Елена Титовна
Отец ребёнка: - Тит Яковлевич
Смерть
Неизвестно