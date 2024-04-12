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- Анна Силановна

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
14.02.1872 ст.

Муж: - Тит Яковлевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Толмакова Ефросинья Титовна

Отец ребёнка: - Тит Яковлевич

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1886 ст.

Дочь: - Пелагея Титовна

Отец ребёнка: - Тит Яковлевич

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
До 1890 ст.

Дочь: - Елена Титовна

Отец ребёнка: - Тит Яковлевич

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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