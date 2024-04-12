- Тит Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Бракосочетание
14.02.1872 ст.
Жена: - Анна Силановна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Толмакова Ефросинья Титовна
Мать ребёнка: - Анна Силановна
Рождение ребёнка
01.05.1886 ст.
Дочь: - Пелагея Титовна
Мать ребёнка: - Анна Силановна
Рождение ребёнка
До 1890 ст.
Дочь: - Елена Титовна
Мать ребёнка: - Анна Силановна
Смерть
После 1918