- Тит Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Тит Яковлевич

- Тит Яковлевич

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
14.02.1872 ст.

Жена: - Анна Силановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Толмакова Ефросинья Титовна

Мать ребёнка: - Анна Силановна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1886 ст.

Дочь: - Пелагея Титовна

Мать ребёнка: - Анна Силановна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
До 1890 ст.

Дочь: - Елена Титовна

Мать ребёнка: - Анна Силановна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close