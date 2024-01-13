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Кочикьян Агавни

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочикьян Макар

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кочикьян Ваган Макарович

Отец ребёнка: Кочикьян Макар

Рождение ребёнка
26.03.1920

Сын: Кочикьян Григорий Макарович

Отец ребёнка: Кочикьян Макар

Рождение ребёнка
26.03.1924

Дочь: (Кочикьян) Цовинар (София) Макаровна

Отец ребёнка: Кочикьян Макар

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погибла на войне

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