Кочикьян Агавни
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочикьян Макар
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Кочикьян Макар
Рождение ребёнка
26.03.1920
Сын: Кочикьян Григорий Макарович
Отец ребёнка: Кочикьян Макар
Рождение ребёнка
26.03.1924
Дочь: (Кочикьян) Цовинар (София) Макаровна
Отец ребёнка: Кочикьян Макар
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погибла на войне